Украина, Грузия и Молдавия попросили у ЕС финансовой поддержки

Сразу три страны (Украина, Грузия и Молдавия) подписали совместное обращение к Еврокомиссии о финансовой поддержке. Об этом говорится на сайте украинского министерства иностранных дел.

Отмечается, что на полях Мюнхенской безопасности конференции это заявление подписали три главы МИД. Они попросили учесть в рамках стратегического бюджетного планирования на семь лет масштабы и амбициозность реформ, которые планируется провести в Грузии, на Украине и в Молдавии в процессе европейской интеграции.

Также министры подчеркнули, что важно в многолетней финансовой перспективе учесть рост расходов на нужды государств-участниц «Восточного партнерства».

«Обращение... является очередным свидетельством единства подходов Украины, Грузии и Молдовы к вопросу будущего развития «Восточного партнерства»», — говорится на сайте.

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