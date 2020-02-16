«Газпром» оценил слова министра США о перспективах «Северного потока-2»

В российской компании «Газпром» посоветовали не делать поспешных выводов министру энергетики США Дэну Бруйетту, который оценил перспективы строительства газового проекта «Северный поток — 2». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сказал глава пресс-службы компании Сергей Куприянов.

Он дал один совет американскому министру: «Никогда не говорить никогда».

До этого стало известно, что «Газпром» планирует запуск газопровода «Северный поток — 2» на конец 2020 года.

Бруйетт предположил, что российская сторона не сможет вовремя завершить возведения газопровода.

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