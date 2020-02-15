На Украине замедление роста экономики объяснили погодными аномалиями

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов объяснил, что замедление темпов роста экономики в четвертом квартале 2019 года связано с нетипичными сроками сбора урожая из-за аномального тепла. Об этом сообщает «Интерфакс».

Еще одной причиной Милованов назвал протекционистские меры в торговле со стороны США.

Он добавил, что в 2019 году промышленные предприятия массово проводили модернизацию.

Рост ВВП Украины в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года. При этом в третьем квартале темп роста составил — 4,1%, во втором — 4,6% и в первом — 2,5%.