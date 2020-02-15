В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле. Об этом сообщает Bloomberg.

«Готов поспорить, они найдут судно», — отметил Зеле.

При этом глава OMV подчеркнул, что укладка труб на небольшой глубине не требует «супертехнологий» и единственной трудностью для завершения строительства является поиск подходящего для данной задачи судна.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции против России, в том числе против газопровода «Северный поток – 2». В результате подрядчик Allseas отказался от продолжения строительства газопровода.

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы сроки запуска «Северного потока — 2»

— OMV рассказала об объеме финансирования «Севпотока - 2»

— Способное достроить «Севпоток — 2» судно покинуло порт Находка