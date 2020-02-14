Forbes: Блумберг потратил $1,5 млн на мемы в рамках предвыборной гонки
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Экс-мэр Нью-Йорка и бизнесмен Майкл Блумберг потратил на рекламные мемы в рамках предвыборной компании около $1–1,5 млн, подсчитал Forbes.
По данным издания, Блумберг тратил огромные суммы на то, чтобы инфлюенсеры размещали у себя на страницах в социальных сетях рекламу в виде мемов.
Предполагается, что кандидат купил рекламу у около 30 человек. При этом стоимость одного рекламного поста варьировалась от $10 тыс. до $50 тыс.
Представители Блумберга не стали комментировать эту информацию.
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