Forbes: Блумберг потратил $1,5 млн на мемы в рамках предвыборной гонки

Экс-мэр Нью-Йорка и бизнесмен Майкл Блумберг потратил на рекламные мемы в рамках предвыборной компании около $1–1,5 млн, подсчитал Forbes.

По данным издания, Блумберг тратил огромные суммы на то, чтобы инфлюенсеры размещали у себя на страницах в социальных сетях рекламу в виде мемов.

Предполагается, что кандидат купил рекламу у около 30 человек. При этом стоимость одного рекламного поста варьировалась от $10 тыс. до $50 тыс.

Представители Блумберга не стали комментировать эту информацию.

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