«Газпром» и Белоруссия договорились о ценах на газ на 2020 год

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен на поставки газа из России в Белоруссию в 2020 году. Об этом сообщается в пресс-релизе «Газпрома».

«Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» договорились о продлении до 2021 года поставок российского газа. При этом, цены были определены только на январь и февраль — $127 за тысячу кубометров (уровень 2019 года). После этого стороны не могли найти компромисс по дальнейшим выплатам.

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