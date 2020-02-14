Дерипаска назвал слухами и сплетнями статью FT про отмывание денег

Олег Дерипаска отреагировал в пятницу на публикацию Financial Times о якобы отмывании им денежных средств, из-за чего власти США, как утверждает издание, не собираются отменять введенные против него санкции.

«Статья Financial Times — просто перепев лживых доводов американских бюрократов», — заявил предприниматель.

По его словам, любой, кто возьмет на себя труд прочитать письмо OFAC (управления минфина США по контролю за иностранными активами), увидит, что оно состоит из голословных обвинений и полного бреда.

«Это просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства – их отклонил бы любой суд в мире», — добавляет Дерипаска.

Он настаивает, что у OFAC нет и никогда не было оснований для введения санкций.

«Дело против меня — это нарушение прав человека и попытка использовать юридическую систему США в политических целях», — подчеркнул российский предприниматель.

Над этими обвинениями можно было бы посмеяться, если бы эта атака не ставила на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире, резюмировал он.

Также в пятницу на просьбу журналистов прокомментировать публикацию в британской газете пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Это неправда».

Власти США включили Дерипаску в санкционный «Кремлёвский список» еще в апреле 2018 года. Всего в нем оказались 17 российских должностных лиц, а также семь бизнесменов.

Уже в январе 2019 года Вашингтон снял санкции с «Русала», En+ Group и «Евросибэнерго», но сам Дерипаска остался под действием дискриминационных мер США.