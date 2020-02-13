Под новыми санкциями США оказались три российские компании

Под санкциями американской администрации оказались »Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП), военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (НПОМ) и «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП). Соответствующий документ размещен в Федеральном реестре.

Это произошло из-за того, что по мнению Вашингтона, данные компании нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Решение датировано 3 февраля. Срок ограничений составляет два года.

При этом отмечается, что он может быть уменьшен, если соответствующее решение примет госсекретарь США Майкл Помпео.

Помимо компаний РФ в документе фигурируют китайские, турецкие и иракские компании.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, как Россия ответит на новые возможные санкции США.