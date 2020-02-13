Правительство одобрило покупку акций Сбербанка у ЦБ

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ, передает РИА «Новости».

По его словам, правительство заинтересовано в покупке в максимально короткие сроки.

«Естественно, мы продолжим взаимодействовать с действующим руководством Сбербанка. Мы всячески будем поддерживать Германа Оскаровича (Грефа. — прим. ред.) в его начинаниях. И я вас уверяю: эффективность работы Сбербанка только повысится», — заявил Силуанов.

Ранее сообщалось, что покупка пакета Центробанка в Сбербанке предполагает этапность.

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— Покупку пакета ЦБ в Сбербанке осуществят поэтапно