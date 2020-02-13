Уволился министр финансов Великобритании
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Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку на фоне перестановок, проводимых в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона, передает Sky News.
По данным издания, этот пост может занять его заместитель Риши Сунак.
Ранее британские СМИ сообщали, что 13 февраля Джонсон планирует провести перестановки в правительстве.
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