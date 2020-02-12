Путин выделил основную задачу экономической повестки

Российский президент Владимир Путин заявил, что основной задачей экономической повестки является запуск нового инвестиционного цикла, а также выход на прирост инвестиций в 5-7% ежегодно, цитирует РИА «Новости».

По его мнению, устойчивость бюджетной системы необходимо сохранять, но этого недостаточно. Путин считает, что нужно выходить на темпы прироста инвестиций и запустить инвестиционный цикл. Если все это будет успешно реализовано, что, возможно, в 2021 году темпы экономического роста России будут выше мировых показателей.

«Рассчитываю здесь на совместную партнерскую работу правительства Российской Федерации и Банка России», — резюмировал президент.

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