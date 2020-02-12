Путин заявил о необходимости более устойчивого экономического роста
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Российский президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.
«Наша общая главная задача — сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост, в том числе с учетом факторов внешних вызовов и рисков», — подчеркнул глава государства.
По его словам, это касается не только сферы здравоохранения, но и экономики.
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