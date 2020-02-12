Интим-магазины могут столкнуться с нехваткой товара из-за коронавируса

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Российские интим-магазины могут столкнуться с дефицитом товаров из-за китайского коронавируса. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель сети магазинов «Розовый Кролик» Максимилиан Лапин.

«Из-за коронавируса границы с Китаем закрыты, товар мы не можем получить. Но ничего страшного, так как китайского товара у нас не так много. Большинство – из Америки, Европы и России», — объяснил он.

При этом Лапин добавил, что многие американские и европейские компании производят товары в Китае. В связи с этим в долгосрочной перспективе возможны проблемы с поставками.

«Ситуация со временем может стать угрожающей. Если год продержится коронавирус с закрытыми границами, то товара, который производится в Китае, в том числе для Европы и США, просто не будет на целый год», — подчеркнул бизнесмен.

В свою очередь в интернет-магазине IntimSHOP посчитали, что коллапс, вызванный коронавирусом, может отразиться на ассортименте к началу марта.

«Если карантин и массовые ограничения в Китае не будут продлены на март, серьезного влияния на наш ассортимент и цены кризис не окажет. Если продлится, ситуация потребует новой оценки», — заключили представители магазина.

Ранее в Минпромторге заявили, что производители товаров легкой промышленности из России начали искать новых партнеров из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае. Предполагается, что китайские компании заменят фабрики из Кореи, Турции и Италии.

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