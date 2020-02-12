В МИД заявили, что РФ выплатила весь долг Совету Европы

Директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) Министерства иностранных дел России Николай Кобринец заявил, что РФ выплатила все долги за 2017-2019 годы Совету Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет», — заявил дипломат.

По его словам, как таковой задолженности и не было, так как в 2017 году РФ приостановила выплаты взносов в бюджет СЕ из-за дискриминации российской делегации в ПАСЕ.

Он уточнил, что речь идет именно о приостановленных взносах, а не о долге.

«Замечу также, что Россия перечислила Совету Европу средства в полном объеме, не удержав из них сумму на содержание ПАСЕ, хотя наши парламентарии в эти годы в ней не работали», — добавил Кобринец.

По словам директора, подобные действия стоит рассматривать как жест доброй воли со стороны Москвы.

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