В МИД заявили, что РФ выплатила весь долг Совету Европы
Директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) Министерства иностранных дел России Николай Кобринец заявил, что РФ выплатила все долги за 2017-2019 годы Совету Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет», — заявил дипломат.
По его словам, как таковой задолженности и не было, так как в 2017 году РФ приостановила выплаты взносов в бюджет СЕ из-за дискриминации российской делегации в ПАСЕ.
Он уточнил, что речь идет именно о приостановленных взносах, а не о долге.
«Замечу также, что Россия перечислила Совету Европу средства в полном объеме, не удержав из них сумму на содержание ПАСЕ, хотя наши парламентарии в эти годы в ней не работали», — добавил Кобринец.
По словам директора, подобные действия стоит рассматривать как жест доброй воли со стороны Москвы.
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