В МИД заявили, что РФ выплатила весь долг Совету Европы

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Здание министерства иностранных дел Российской Федерации Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
РИА «Новости»

Директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) Министерства иностранных дел России Николай Кобринец заявил, что РФ выплатила все долги за 2017-2019 годы Совету Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет», — заявил дипломат.

По его словам, как таковой задолженности и не было, так как в 2017 году РФ приостановила выплаты взносов в бюджет СЕ из-за дискриминации российской делегации в ПАСЕ.

Он уточнил, что речь идет именно о приостановленных взносах, а не о долге.

«Замечу также, что Россия перечислила Совету Европу средства в полном объеме, не удержав из них сумму на содержание ПАСЕ, хотя наши парламентарии в эти годы в ней не работали», — добавил Кобринец.

По словам директора, подобные действия стоит рассматривать как жест доброй воли со стороны Москвы.

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