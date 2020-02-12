Белорусские контрабандные сигареты нашли в большинстве регионов РФ

Почти во всех российских регионах были выявлены контрабандные табачные изделия из Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование IT-компании «Эвотор».

Специалисты в январе 2020 года проанализировали данные порядка 600 тысяч онлайн-касс по розничной продаже и выяснили, что в 70 регионах России продаются контрабандные сигареты.

Исследование показало, что каждая пятая пачка сигарет (22%) была нелегально доставлена в Смоленскую и Челябинскую области. Также 10% табачной продукции из Белоруссии в Дагестане — контрабандные изделия. Кроме того, нелегальные сигареты были найдены в Вологодской области (около 8%), Ивановской области — 7%, в Санкт-Петербурге — 6% и Волгоградской области - 5%.

«Нелегальные сигареты сегодня продают 3% магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом», — подчеркнули в компании.

Стоит отметить, что при анализе учитывались лишь марки, которые были незаконно ввезены на территорию России из Белоруссии.

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