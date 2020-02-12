Россияне скупают эротическое белье в преддверии 14 февраля

Эксклюзив

Согласно статистике, которую подготовил интернет-магазин Ozon, с 6 по 11 февраля продажи эротического белья на площадке выросли на 280%.

Топ-5 наиболее часто приобретаемых моделей состоит из черных кружевных боди. Также на 241% выросли продажи эротических игр, самые популярные из которых — «Камасутры» в формате шоколадного набора и игральных кубиков.

Кроме того, клиенты Ozon решили позаботиться о романтической атмосфере в доме, поэтому стали чаще заказывать аромамасла (относительно среднего значения в 2020 году в феврале продажи выросли на +181%), воздушные шары в форме сердец и свечи (рост продаж по 120%), а также постельное белье (+168%).

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