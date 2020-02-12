На Украине предложили продать земли для «защиты» от России

Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской «агрессии». Об этом сообщает портал «Обозреватель».

По его мнению, необходимо, чтобы американские фирмы купили «максимально приграничные территории Сумской и Харьковской областей».

«Потому что американские войска приходят там, где есть американская частная собственность, где есть их интерес», – заявил Свереда.

Он отметил, что Украине нужно находить партнеров для защиты.

«Казаки всегда искали турок, татар или еще кого-то. Ты должен иметь партнеров, чтобы победить», – считает Свереда.

Эксперт также подчеркнул, что продажа земли компаниям из США помогла бы решить вопрос с добычей на востоке Украины сланцевого газа.