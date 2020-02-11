Российские банки стали снижать ставки по ипотеке

Несколько российских банков снизили ставки по ипотекам на 0,4 и 0,5 процентного пункта. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что теперь россияне смогут взять ипотеку по ставке от 7,9% годовых. Кредит на жилье с таким процентом можно взять как на новостройку, так и на «вторичку».

Решение снизить ставки по ипотеке было принято после того, как российский ЦБ уже в шестой раз решил уменьшить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 6%. В банке отметили, что замедление инфляции происходит быстрее, чем ранее прогнозировали эксперты. Темпы роста экономики России выросли во второй половине 2019 года.

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