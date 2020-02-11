Счетная палата представила план проверок на 2020 год

В 2020 году Счетная палата подойдет к проверкам по-новому: использует риск-ориентированный подход, то есть проверит проблемные области и нуждающиеся в подтверждении гипотезы. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Приоритетом аудиторов станет выполнение майского указа президента. Глава Счетной палата Алексей Кудрин лично проконтролирует рост реальных доходов населения и снижение бедности в стране. Кроме того, Счетная палата проверит медицинскую сферу, в том числе доступность лекарств и помощь ВИЧ-инфицированным.

В плане указаны новые тематики проверок: «Неуспешные школьники», «Бюджетный федерализм», «Льготы в нефтегазовом секторе» и «Неналоговые платежи». Среди нововведений также запланированный контроль за дочерними предприятиями госкомпаний.

Вырастет и число мероприятий в целом. Они делятся на три большие группы: проверки конкретных направлений расходов государственного бюджета, мониторинг и экспертно-аналитические мероприятия.

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