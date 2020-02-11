В Госдуме предложили урегулировать наценку на квартирах в новостройках

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести регулирование цен на квартиры в строящихся многоквартирных домах экономкласса. Соответствующее обращение он направил в Минстрой. Об этом сообщает RT.

Федоров предложил рассмотреть возможность введения новой нормы, согласно которой застройщик не сможет ставить цены на квартирах в новостройках, которые будут более чем на 50% превышать себестоимость строительства объекта.

Так, себестоимость жилплощади может различаться, однако наценка застройщика будет зафиксирована.

По словам депутата, такое нововведение позволило бы повысить доступность жилья для российских семей, а также помогло разрешить часть демографических проблем.

«Одной из основных причин, по которой молодые семьи не спешат заводить детей, является серьЕзная проблема с доступностью жилья», — добавил Федоров.

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