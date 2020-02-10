«Ъ»: сдача атомного ледокола «Арктика» вновь откладывается

На головном атомном ледоколе «Арктика» мощностью 60 МВт вышел из строя гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу, пишет «Коммерсант».

Как следует из соответствующего акта (копия есть у «Ъ»), 4 февраля во время пуско-наладочных работ системы электродвижения при подаче напряжения от преобразователя частоты на правый ГЭД сработала защита и произошло аварийное отключение преобразователя частоты.

Выявлено замыкание на корпус носовой статорной обмотки ГЭД, обмотка была повреждена.

В соответствии с приказом гендиректора завода Алексея Кадилова, создана комиссия во главе с главным строителем кораблей Кириллом Мядзютой, которая должна установить причины инцидента с ГЭД и дать рекомендации по восстановлению к 20 февраля.

37 миллиардов рублей составила стоимость атомного ледокола «Арктика»

Контракт на строительство головного атомного ледокола «Арктика» на входящем в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтзаводе заключен в 2012 году. Деньги на ледокол выделил бюджет.

«Арктика» должна была быть сдана в конце 2017 года, но летом 2017 года указом президента РФ сроки были перенесены на май 2019 года.

Затем сроки сдачи были сдвинуты еще минимум на год, и передача ледокола планировалась после ледовых испытаний в мае 2020 года