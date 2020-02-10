«Сбербанк КИБ» повысил прогноз по акциям «Роснефти»

«Сбербанк КИБ» повысил прогноз по стоимости акций «Роснефти» с $7 до $8,8 за ценную бумагу, говорится в обзоре банка по нефтегазовому рынку России, который цитирует RNS.

Среди позитивных факторов аналитики банка отметили ожидающееся сокращение ежегодных процентных выплат примерно на 2 млрд в период с 2019 по 2022 год.

Также с 2020 года на чистую прибыль не будет оказывать негативное влияние амортизированный убыток по курсовым разницам в размере $1,9 млрд ежегодно.

Убыток по курсовым разницам по сделкам с предоплатой должен снизиться примерно с $2 млрд в 2019 году почти до нуля в 2022 году.

На этом фоне дивидендная доходность компании должна превысить 10% в 2021 году, отмечают аналитики банка.

Ранее прогнозы по акциям «Роснефти» повысили международные банки Credit Suisse и Merrill Lynch. Credit Suisse повысил прогноз на 17%: с $7,7 до $9 за ценную бумагу, Merrill Lynch — на 20% до $10 за ценную бумагу.

Согласно прогнозу Merrill Lynch, свободный денежный поток «Роснефти» в 2020 году составит $16 млрд при дивидендной доходности в 10%. Специалисты банка также полагают, что проект «Восток Ойл» может привести к росту котировок акций компании.

Ранее рекомендацию по акция «Роснефти» также повысил банк J.P. Morgan. Аналитики банка изменили рекомендацию с «держать» до «покупать» и установили новую целевую стоимость в размере $9,4 за ценную бумагу против $8,3 ранее. В обзоре банка говорилось, что выручка «Роснефти» в 2020 году может вырасти на 30%.