Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Россиян предупредили о новом разработанном мошенниками способе кражи денег с банковских счетов. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что теперь злоумышленники звонят клиентам банков, сообщают о запросе на закрытие их счета и предлагают якобы спасти деньги.

Также после одобрения, аферисты просят уточнить персональные данные для перемещения финансов на «безопасный счет».

По словам экспертов, ранее мошенники пугали банковских клиентов закрытием счетов ввиду подозрительных транзакций.

Кроме того, злоумышленники часто меняют сценарии общения, а также могут представляться сотрудниками как служб безопасности банков так и соцслужб, пенсионного фонда, а также СМИ.

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