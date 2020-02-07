Иностранные инвесторы оценили перспективы сотрудничества с правительством Мишустина

Главы крупных зарубежных компаний, занимающихся международными инвестициями, рассказали о своих ожиданиях от работы с новым правительством России.

Как заявил председатель совета директоров Five Capital Advisors (DIFC) Limited (ОАЭ, общие активы под управлением - 5 млрд. долл. США) Лоран Вижье, после назначения премьер-министром РФ Михаила Мишустина он рассчитывает на то, что улучшение инвестиционного климата в России продолжится новыми темпами.

«Мы ожидаем деталей по поводу пакета мер по поощрению инвестиций в РФ, который недавно анонсировал г-н Мишустин. Г-н Мишустин говорит с бизнесом на одном языке благодаря успешному опыту в качестве руководителя инвестиционного фонда, который реализовал знаковые для России проекты. Мы также высоко оцениваем его опыт главы одной из наиболее технологически продвинутых налоговых служб в мире», - цитирует заявление Вижье его представитель.

По словам бизнесмена, Мишустин обладает пониманием потребности международных инвесторов и опытом, необходимым для проведения цифровой трансформации в России.

«Он готов слышать бизнес-сообщество и использовать лучший мировой опыт. Также мы приветствуем его прозрачность и готовность обмениваться информацией, что тоже очень важно для инвесторов», - говорит Лоран Вижье.

Генеральный директор Японского банка международного сотрудничества (JBIC) (общие активы под управлением - 350 млрд. долл. США) Тадаси Маэда рассказал, что в Японии приветствуют назначение Мишустина и рассчитывают на дальнейшее развитие двусторонних экономических связей.

«Совместно с нашим партнером, Российским фондом прямых инвестиций, мы рады сотрудничать с новым кабинетом министров во главе с премьер-министром Мишустиным, который обладает значительным опытом государственной службы, а также построил успешную карьеру в международном инвестиционном сообществе. Мы рады возможности внести свой вклад в укрепление экономического сотрудничества между Россией и Японией благодаря реализации инвестиционных проектов, которые способствуют развитию и экономическому росту России», - говорится в заявлении главы JBIC.

Тадаси Маэда добавил, что надеется на дальнейшее усиление взаимодействия с новым кабинетом министров. По его словам, Японский банк международного сотрудничества сохранит приверженность задаче по укреплению экономических связей между странами.

Председатель совета директоров и генеральный директор Sinovation Ventures (Китай, общие активы под управлением - 2 млрд. долл. США) Кай-фу Ли считает, что в работе с инвесторами Мишустину будет помогать его личный успешный инвестиционный опыт.

«Мое общение с национальными лидерами по всему миру показывает, что все больше стран начинают уделять приоритетное внимание технологиям и национальным инвестиционным стратегиям для развития экономики особенно с учетом увеличения роли искусственного интеллекта, и это отрадно. Глубокий инвестиционный опыт может сильно помочь новому премьер-министру координировать усилия отраслей промышленности и правительства по созданию новых инвестиционных возможностей в России», - сказал Кай-фу Ли.

Ранее издание РБК рассказало о работе Михаила Мишустина в инвесткомпании UFG. Управляющий партнер компании Полина Герасименко сообщила журналистам, что действующий председатель правительства стал партнером группы с 25-процентной долей в 2008 году. Как ключевой руководитель в 2009 году Мишустин получил вознаграждение в размере порядка 2,5 миллиона долларов. В марте 2010 года из-за возвращения на госслужбу он передал 100 процентов собственности траста своей жене Владлене Мишустиной с обязательством о продаже этих активов. Впоследствии эти доли были проданы за 33,55 миллиона долларов.