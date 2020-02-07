В Киеве признали, что не могут реализовать весь добытый уголь

Украина не может реализовывать весь свой добытый уголь, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Об этом сообщает «Униан».

По его словам, на Украине уменьшается спрос на выработку энергии из угля, а его запасы на складах увеличиваются.

«Каждый день увеличиваются запасы угля на складах. Это означает, что мы не отрабатываем уголь. Мы добываем угля больше, чем потребляем в моменты отопительного сезона», — отметил Оржель.

Он призвал к реформированию отрасли, однако отметил, что такое решение «болезненно».