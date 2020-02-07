Суд отменил решение об освобождении обвиняемой в шпионаже против РФ Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение отменить вердикт апелляционного суда об освобождении бывшего члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже против России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Апелляционные жалобы адвокатов Цуркан на решение Мосгорсуда о продлении срока содержания ее под стражей до 14 марта направлены на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. До этого женщина будет под арестом.

Следствие ФСБ обвиняет Карину Цуркан в шпионаже (статья 276 УК РФ). Бывшего члена правления компании «Интер РАО» задержали, а после арестовали летом 2018 года.

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