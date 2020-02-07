Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан за растрату
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Начальник управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан за растрату. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.
Уточняется, что Емельянов задержан в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере».
Также отмечается, что дело сопровождает управление собственной безопасности ФСИН России.