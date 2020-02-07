Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан за растрату

Начальник управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан за растрату. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.

Уточняется, что Емельянов задержан в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере».

Также отмечается, что дело сопровождает управление собственной безопасности ФСИН России.