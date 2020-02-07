Российский президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-й годовщиной Победы. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Согласно указы, выплату должны быть произведены в апреле-мае 2020 года.

Средства получат ветераны, на постоянной основе проживающие на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии.

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