У газеты «Ведомости» сменился владелец
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Член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев в интервью RTVI объявил, что больше не является владельцем издания.
Теперь, по его словам, она перешла к семье его бизнес-партнера Владимира Воронова.
Кудрявцев пояснил, что Воронов вместе с ним пять лет назад был покупателем акций компании «Бизнес ньюс медиа», которая издает «Ведомости».
Он также признался, что уже больше года не владеет долей в издании, при этом оставаясь в совете директоров.
По словам Кудрявцева, на становление «Ведомостей» ушло много усилий, и больше этих сил нет.
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