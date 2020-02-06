У газеты «Ведомости» сменился владелец

Член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев в интервью RTVI объявил, что больше не является владельцем издания.

Теперь, по его словам, она перешла к семье его бизнес-партнера Владимира Воронова.

Кудрявцев пояснил, что Воронов вместе с ним пять лет назад был покупателем акций компании «Бизнес ньюс медиа», которая издает «Ведомости».

Он также признался, что уже больше года не владеет долей в издании, при этом оставаясь в совете директоров.

По словам Кудрявцева, на становление «Ведомостей» ушло много усилий, и больше этих сил нет.

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