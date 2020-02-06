Польша больше не будет покупать уголь в России

Польские государственные компании откажутся от закупки российского угля, заявил министр государственных активов Яцек Сасин. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на эфир радиостанции RMF FM.

По словам министра, Польша откажется также от импорта из США, Мозамбика и Колумбии, таким образом, полностью остановив зарубежные поставки.

Это произойдет в связи с забастовками польских горняков, которые начались 31 января. Активисты польского шахтерского профсоюза «Август 80» перекрыли железнодорожные пути на востоке страны в знак протеста против ввоза угля из России. Шахтерские профсоюзы требуют повышения зарплат и прекращения снижения объема добычи угля в Польше.

Как сообщается, 18-19 млн тонн угля было импортировано в Польшу в 2019 году, из них Россия предоставила более 70%. Основными компаниями, покупающими российский уголь, являются Węglokoks (Углекокс) и Польская энергетическая группа (PGE).

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