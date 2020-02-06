Вторым по величине экспортером нефти в США стала Россия

Россия заняла второе место в мире по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США, сообщает Regnum со ссылкой на управление по энергетической информации Минэрго США.

На первом месте — Канада, которая поставила в Соединенные Штаты Америки 136,5 млн баррелей.

Отправив 20,9 млн баррелей в октябре 2019 года, Россия заняла вторую строчку и, таким образом, достигла максимума по объему поставок.

Отмечается, что на третьем месте оказалась Мексика с объемом проданной нефти 17 млн баррелей, а за ней следует Саудовская Аравия, доставившая 13,7 млн баррелей.

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