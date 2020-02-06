Стали известны регионы — лидеры по потреблению водки в РФ

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Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) на основании статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного выявили топ-5 российских регионов — лидеров по потреблению водки. Об этом пишут «Известия».

Так, во главе рейтинга встала Сахалинская область. Там на душу населения приходится 12 л водки.

При этом в Магаданской области, занявшей вторую строчку, данный показатель составляет 11,4 л.

Замыкает тройку республика Коми с 10,6 л.

При этом Чукотка и Карелия расположились на четвертом и пятом местах. Там показатели находятся на уровне 10 л и 9,6 л, соответственно.

По словам главы ЦИФРРА Вадима Дробиза, для данных регионов из-за холодного климата характерно употребление крепкого алкоголя. Помимо этого, люди там стали больше приобретать легальное спиртное, что отразилось на статистике.

Отмечается, что в 2019 году в среднем на душу населения уровень потребления водки был на отметке 4,8 л. Этот показатель оказался на 2% меньше, чем был в 2018 году.