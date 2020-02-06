В партии Зеленского заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию

Депутат Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Марина Бардина заявила, что законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса принят после доработки. Об этом сообщает телеканал Newsone.

По ее словам, соответствующий документ будет внесен на рассмотрение в парламент.

При этом депутат уверена, что данный законопроект будет иметь большую поддержку.

«Я не делю граждан Украины, мы все одинаковы, и если человек работал всю жизнь и заработал пенсию, он должен ее получить независимо от своего места проживания и пребывания», — отметила Бардина.

Как стало известно, в среду, 6 февраля, Рада послала на повторное первое чтение законопроект о пенсиях для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.