Определены финалисты конкурса по разработке проекта парка «Тучков буян» в Петербурге

Международное жюри выбрало восемь финалистов конкурса по разработке ландшафтно-архитектурной концепции парка на Тучковом буяне в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал глава городского комитета архитектуры и градостроительства, главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев.

По его словам, в список финалистов вошли два российских архитектурных бюро — «Студия 44» и «Хвоя» (совместно с KARAVAN Landschaftarchitekte, Miles&Yards, а также Александром Девяткиным, John Loof Green и EDGE AB).

Кроме того, в финал конкурса вышли шесть международных объединений из Швейцарии, Франции, Дании и Японии: Agence Ter, Bjarke Ingels Group, JV Vogt совместно с Herzog de Meuron, Kengo Kuma and Associates, Michel Desvigne Paysagiste и Praxys paysage & territoire.

Все восемь команд приедут 17 февраля в Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с местом проектирования, изучить особенности ландшафта и грунтов местности, а также градостроительный контекст. В мае архитекторы и градостроители должны будут представить готовые проекты освоения городского пространства.

«Мы должны построить этот объект на месте больших бетонных конструкций, которые остались от предыдущего проекта. Мы рассчитываем на очень острые, парадоксальные и неожиданные решения», - заявил журналистам Владимир Григорьев.

Как ожидается, победителя конкурса Смольный огласит летом на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее идею губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по обустройству парковой зоны вместо судебного квартала на набережной Невы поддержал Владимир Путин. До этого на этом месте планировали построить здания Верховного суда, Судебного департамента и жилые дома.

На участие в конкурсе по разработке концепции парка было подано 229 заявки из 50 стран. Финалисты за разработку проекта получат по 60 тысяч долларов. Кроме того, обладатель первого места получит дополнительные 50 тысяч долларов, второго места - 30 тысяч долларов, третьего - 20 тысяч долларов.

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