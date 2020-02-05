Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с кредитами

Центральный банк России выявил новую схему мошенничества с кредитами. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

По его словам, сейчас мошенники, позиционирующие себя как кредитное учреждение, исчезают после выдачи физическому лицу или индивидуальному предпринимателю денег.

После этого клиенты просто не знают кому возвращать средства, а в это время проценты по кредиту растут согласно договорам. Таким образом, задолженность увеличивается.

Спустя время кредиторы объявляются и подают на должников в суд с требованием погасить всю сумму с процентами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Звонок на миллион: телефонные мошенники разоряют россиян

— Роспотребнадзор рассказал о новомом виде мошенничества

— Стала известна самая популярная схема кражи денег с карт