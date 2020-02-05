Disney оценила будущие убытки от последствий коронавируса

Американская компания The Walt Disney Company спрогнозировала убытки в размере $175 млн от последствий вспышки коронавируса, передает CNBC.

По словам главного финансового директора Disney Кристин Маккарти, временное закрытие парка отдыха и развлечений «Диснейленд» в Шанхае обойдется в $135 млн, а приостановка работы аналогичного парка в Гонконге — примерно в $40 млн.

Маккарти пояснила, что закрытие парков произошло в течение квартала, который в обычных обстоятельствах характеризуется высокой посещаемостью ввиду наступления Нового года по лунному календарю.

Она уточнила, что точный размер финансовых потерь во многом будет зависеть от длительности приостановки работы и от того, как быстро мы сможем возобновить функционирование в штатном режиме.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 23 600 человек, 491 человек погибли, а также 727 вылечились.

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