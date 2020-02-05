На Украине зарплаты министров планируют привязать к средней зарплате в стране

Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Уточняется, что премьер-министр Алексей Гончарук сообщил президенту, что правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.

Отмечается, что речь идет о зарплатах министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних зарплат по стране.

Гончарук подчеркнул, что нужно прекратить выплаты по 200-400% премий, и предложил сделать максимальную премию в размере не более одного оклада.

Кроме-то, по словам премьер-министра, вся информация о зарплатах руководства кабмина будет обнародоваться ежемесячно.