Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые «Нафтогаз» получил от «Газпрома» в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

По его словам, он планирует направить средства на строительство дорог и другие инфраструктурные проекты, а также на медицинскую сферу и энергоэффективность.

Президент Украины уточнил, что в планы входит строительство более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей стране.

Также отмечается, что глава государства предложил правительству подготовить в течение двух недель необходимые проекты документов.

20 декабря в результате трехсторонней встречи представителей России, Украины и Еврокомиссии был подписан протокол, предусматривающий подписание транзитного договора на 5 лет, выплату «Газпромом» $2,9 млрд Украине и отказ сторон от взаимных претензий.

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