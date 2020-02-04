Лукашенко заявил о желании Минска покупать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готов приобретать российскую нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.

По его словам, российская сторона отказывается от предложения Минска и настаивает на существенной дополнительной премии компаниям за поставку нефти в республику.

При это он подчеркнул, что Белоруссия не просит у РФ кредитов.

Ранее Лукашенко завяил, что Минск рассчитывает на, что Москва, как и обещала пять лет назад, выведет республику к внутрироссийским ценам на российский газ. Он также отметил, что намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным 7 февраля.

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