«Газпром» снизил транзит газа через Украину втрое

В январе 2020 года «Газпром» уменьшил транзит газа в Европу через Украину на 70% — до 2,65 млрд кубометров. Об этом сообщается на сайте компании.

Однако, глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон сообщил на своей странице в Facebook, что, несмотря на то что российский концерн снизил транзит через украинскую территорию, по условиям нового контракта компания оплатила поставки из расчета 5,518 млрд кубометров.

Он также отметил, что оплаченные мощности использованы на 46%.