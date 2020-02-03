Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала

Минтруд России предложил выделить более 1,5 трлн руб. на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах, передает ТАСС.

Уточняется, что данные средства планируют выделить на обеспечение расширения программы на первого ребенка, а также на увеличение размера выплаты на второго в связи поручением главы государства Владимира Путина.

Также отмечается, что изначально на выплату маткапитала закладывалось на три года более 945 млрд руб. Проект поправок предполагает увеличение финансирования до 428 млрд руб. в 2020 году, 522 млрд руб. — в 2021 году и 582 млрд руб. — в 2022 году.

Путин в ходе послания к Федеральному собранию выступил с предложением об изменениях в программе материнского капитала. Так, материнский капитал начнут выдавать на первенца. Сумма, которая будет доступна к получению, составит 466 617 руб.

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