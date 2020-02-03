Эксперт оценила ужесточение наказаний для шумных соседей

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева прокомментировала подготовленный группой депутатов законопроект о повышении штрафов за нарушения тишины. Об этом пишет РИА «Новости».

Она положительно оценила идею повышения штрафа юридических лиц от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, поскольку чаще всего жалобы поступают на шум от стройки юрлиц.

Касаемо отдельных соседей, Разворотнева отметила, что необходимость штрафования конкретного гражданина зависит от позиции органов внутренних дел.

Она также подчеркнула, что подобный закон существует уже давно, сейчас же стоит вопрос введения критерия «рецидива».

По ее словам, в настоящий момент проблема заключается в том, что участковые не активно реагируют на соответствующие обращения граждан, кроме того, трудно разобраться, что является превышением норм тишины.

До этого стало известно, что в России могут ужесточить наказание для шумных соседей.