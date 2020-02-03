МСП Банк намерен провести сделки по секьюритизации кредитов в 2020 году на 10 млрд рублей

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов рассказал о планах по секьюритизации кредитов малого и среднего бизнеса на 2020 год. Секьюритизация предполагает привлечение банками заемных средств через размещение облигаций. Залоговым обеспечением выступают портфели кредитов МСП. Этот механизм предусмотрен национальным проектом «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В этом году в паспорте национального проекта предусмотрено минимум 10 млрд рублей. Разумеется, 10 млрд рублей с помощью ВЭБ.РФ и других якорных инвесторов мы сделаем. Вопрос стоит о качественном изменении наших портфелей. Мы хотим сделать долю кредитов, которые гарантированы Корпорацией МСП, еще меньше и увеличить долю чисто рыночных выпусков. Программа минимум – это 10 млрд рублей, однако уже сегодняшних портфелей достаточно, чтобы сделать в четыре раза больше», - рассказал Голованов журналистам.

Инновационный механизм поддержки малого и среднего бизнеса заключается в объединении кредитов субъектам МСП, выданных несколькими банками, в одном портфеле, и предоставлении поручительства Корпорации МСП по облигациям старшего транша.

Созданная МСП банком мультиоригинаторная платформа секьюритизации необходима для содействия небольшим и региональным банкам в рефинансировании кредитных портфелей. Достаточный по объему пул кредитов от нескольких банков позволяет разместить на российском долговом рынке облигации и обеспечить их этим пулом.

В сделках принимает участие большое количество инвесторов, включая физлица, отметил Голованов. Их вклад составил 500 млн рублей.

«Людям хочется получать больше доходности. Многие понимают, что выпуск размещен на Московской бирже, у него есть рейтинг, есть якорный инвестор, например, ВЭБ.РФ, бумаги обращаются, и у них хорошая доходность», - отметил Голованов.

В 2019 году доходность по выпуску, гарантированному Корпорацией МСП, составила 6,7% годовых, по свободному выпуску – 6,75% годовых.

В свою очередь руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута отметил, что секьюритизированные кредиты пользуются устойчивым спросом на рынке. По его словам, секьюритизация работает как удачный рыночный механизм поддержки кредитования сектора МСП. Доступность финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства повышается, заключил Мамута.