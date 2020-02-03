Россия стала второй в Европе страной по дешевизне бензина

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Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне бензина. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на свое исследование.

Отмечается, что самые низкие цены на бензин наблюдаются в Казахстане.

Так, один литр АИ-95 там стоит 27,7 рублей. В России за аналогичный объем бензина придется заплатить 45,8 руб.

При этом замкнула тройку Белоруссия, а на четвертом месте расположилась Украина.

Как стало известно, самый дорогой бензин среди европейских стран продается в Нидерландах. При переводе на российскую валюту топливо там стоит 117,7 руб. за литр.

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