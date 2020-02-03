«Известия»: в России могут ужесточить наказание для шумных соседей

Группа депутатов под руководством члена комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольгой Павловой подготовила законопроект, согласно которому которому в России на федеральном уровне могут ввести денежное наказание за нарушение тишины в многоквартирных домах с 23:00 до 07:00. Об этом пишут «Известия».

Как ожидается, необходимые поправки появятся в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) и Жилищном кодексе.

В соответствии с документом, за данное нарушение предлагается штрафовать физических лиц на сумму от 5 до 50 тысяч рублей. При этом штраф юридических лиц будет установлен на отметке от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Как уточняет издание, нарушением тишины не будет признаваться крик ребенка, шум воды, а также звук шагов при обычной ходьбе.

Речь идет о звуках, которые рождаются в ходе «обычной жизнедеятельности человека».

В материале отмечается, что сейчас на федеральном уровне закона о тишине пока нет, из-за чего регионы сами устанавливают время, когда можно и нельзя шуметь.