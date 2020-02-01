Борисов и Новак провели совещание в «Россетях» по развитию инфраструктуры

Вице-премьер Юрий Борисов и министр энергетики Александр Новак на производственном совещании с гендиректором «Россетей» Павлом Ливинским ознакомились с результатами деятельности компании и обсудили текущие вопросы развития электросетевого комплекса.

На совещании руководители филиалов в 80 субъектах страны сообщили, что текущая оперативная обстановка стабильная, с начала отопительного сезона не было допущено длительных перерывов электроснабжения потребителей, несмотря на аномальные погодные условия в ряде регионов.

«Я хочу обратиться ко всем коллегам, которые находятся на связи. Большое спасибо за надежное снабжение электроэнергией всех наших потребителей. У нас очень серьезные планы на этот год - будем работать над эффективностью всего электрохозяйства, и в частности электросетей», - сказал вице-премьер.

Ливинский также ознакомил Борисова и А

Новака с образцами новейшего отечественного оборудования и ПО, которое применяется в электросетевом комплексе в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».

«Приоритеты развития отрасли, безусловно, связаны с цифровыми технологиями, которые позволят не только повысить наблюдаемость и управляемость, но вывести на новый уровень операционную и инвестиционную эффективность электросетей», - отметил Новак.

По словам Ливинского, реализуемые «Россетями» в рамках цифровой трансформации пилотные проекты подтверждают ожидаемые от внедрения цифровых технологий эффекты.

«Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что для успешной реализации проекта цифровой трансформации необходимо опережающее развитие отечественной компонентной базы, создание конкурентоспособных производств и центров цифровой компетенции», - отметил Ливинский.