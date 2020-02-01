Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways приостанавливает все рейсы в Китай из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз перевозчика.

Отмечается, что рейсы будут приостановлены с 3 февраля. В компании добавили, что многие государства вводят ограничения на допуск пассажиров, посетивших Китай.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, коронавирусом нового типа заражены более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 272 — вылечились.

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