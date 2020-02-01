В Москве мошенник украл со счета пенсионерки более 1 млн рублей

В Москве мошенник, претворившись сотрудником банка, украл со счета пенсионерки более 1 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 30 января. Пенсионерка 1952 года рождения обратилась в полицию и заявила о краже с ее банковского счета.

По данным следствия, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Заявив ей, что хочет помочь сохранить средства, он, напротив, похитил 1 млн 51 тыс. 129 рублей со счета пострадавшей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК России («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

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