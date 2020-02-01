Минтруд опроверг сообщения об изменении правил увольнения с 1 февраля

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Министерство труда России опровергает информацию о том, что с 1 февраля изменились правила увольнения. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе министерства.

«Закон вступил в силу с 1 января. 1 февраля ничего не вступает и не меняется», — подчеркнула представитель Минтруда.

Также в пресс-службе отметили, что новая форма СТД-Р будет выдаваться работникам, добровольно выбравшим переход на электронную трудовую книжку.

«Форма СТД-Р выдается работодателем работнику, который выбрал формат электронной трудовой книжки. Все работодатели до 1 июля должны уведомить работников об изменениях в законодательстве и выборе: бумажной или электронной (трудовой книжки. – примечание «Газеты.Ru»)», — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время приказ Минтруда с формой СТД-Р находится госрегистрации в Минюсте России, отметили в пресс-службе.

Ранее средства массовой информации сообщили о вступлении в силу новых правила увольнения с 1 февраля 2020 года.