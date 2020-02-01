В России начали действовать новые правила увольнения
В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандартды Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Так, теперь в последний рабочий день сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р будут выдаваться сотруднику вместе с другими документами.
Как известно, в данной форме указывается информация о длительности стажа сотрудника у работадателя и его должности.
Отмечается, что такое новововведение связано с переходом на электронные трудовые книжки.