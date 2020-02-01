В России начали действовать новые правила увольнения

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В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандартды Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.

Так, теперь в последний рабочий день сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р будут выдаваться сотруднику вместе с другими документами.

Как известно, в данной форме указывается информация о длительности стажа сотрудника у работадателя и его должности.

Отмечается, что такое новововведение связано с переходом на электронные трудовые книжки.